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Пересада Ксения Кондратова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Пересада Ксения Кондратова
Пол
жен
Номер записи
1941
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
229
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Новая Калитва, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 177об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 229
01 | Пересада Кондрат Иванов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Пересада Марья Григориева: 28 / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пересада Семен Кондратов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пересада Данило Кондратов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Пересада Ксения Кондратова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Пересада Ксения Кондратова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Пересада Параскева Кондратова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Пересада Евдокия Данилова: - / 18 | войсковые жители - жена Семена [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Нову Калитву за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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