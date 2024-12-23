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Пересада Марфа Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Пересада Марфа Максимова
Пол
жен
Номер записи
1935
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
228
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 177
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 228
01 | Пересада Максим Иванов: 32 / 45 | войсковые жители - глава
02 | Пересада Васса Игнатова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пересада Степан Максимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пересада Федор Максимов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Пересада Кирило Максимов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Пересада Дорофей Максимов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Пересада Марфа Максимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Пересада Евфимия Василиева: - / 20 | войсковые жители - жена Степана [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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