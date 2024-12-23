Пересада Максим Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Пересада Максим Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1929
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 228
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1750
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 177
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 228
01 | Пересада Максим Иванов: 32 / 45 | войсковые жители - глава
02 | Пересада Васса Игнатова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пересада Степан Максимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пересада Федор Максимов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Пересада Кирило Максимов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Пересада Дорофей Максимов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Пересада Марфа Максимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Пересада Евфимия Василиева: - / 20 | войсковые жители - жена Степана [3]
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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