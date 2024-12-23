Романенко Степан Герасимов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Романенко Степан Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1921
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 227
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- сын Герасима [3]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 176об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 227
01 | Романенко Илия Романов: 54 / - | войсковые жители - глава
02 | Романенко Настасия Михаилова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Герасим Ильин: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Моисей Ильин: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Романенко Марья Ильина: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Романенко Марфа Ильина: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Романенко Марья Ильина: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Романенко Евдокия Ильина: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Романенко Вера Ильина: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Романенко Анна Петрова: 25 / 38 | войсковые жители - жена Герасима [3]
11 | Романенко Степан Герасимов: 6 / 19 | войсковые жители - сын Герасима [3]
12 | Романенко Евдокия Герасимова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
13 | Романенко Агрипина Герасимова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
14 | Романенко Марфа Герасимова: - / 12 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
15 | Романенко Марина Герасимова: - / 8 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
16 | Романенко Акилина Герасимова: - / 6 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
17 | Романенко Агафия Герасимова: - / 2 | войсковые жители - дочь Герасима [3]
18 | Романенко Фекла Самоилова: - / 19 | войсковые жители - жена Степана [11]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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