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Штифаненко Анна Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Штифаненко Анна Андреева
Пол
жен
Номер записи
1905
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
226
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 176
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 226
01 | Штифаненко Андрей Данилов: 16 / 29 | войсковые жители - глава
02 | Штифаненко Улияна Яковлева: 15 / 28 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Штифаненко Григорий Андреев: 1 месяц / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Штифаненко Марья Андреева: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Штифаненко Устина Андреева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Штифаненко Анна Андреева: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Штифаненко Иван Данилов: 10 / 23 | войсковые жители - брат главы [1]
08 | Штифаненко Михаило Данилов: 5 / 18 | войсковые жители - брат главы [1]
09 | Штифаненко Настасия Ильина: - / 22 | войсковые жители - жена Ивана [7]
10 | Штифаненко Тетияна Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь Ивана [7]
11 | Штифаненко Христина Феодосиева: - / 18 | войсковые жители - жена Михаило [8]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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