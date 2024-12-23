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Ремез Анна Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ремез Анна Григориева
Пол
жен
Номер записи
1899
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
225
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
жена Федора [5]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 175об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 225
01 | Ремез Иван Афанасиев: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Ремез Марья Павлова: 44 / 57 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ремез Петр Иванов: 17 / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ремез Дмитрий Иванов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ремез Федор Иванов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ремез Павел Иванов: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Ремез Евдокия Емелиянова: 16 / 29 | войсковые жители - жена Петра [3]
08 | Ремез Андрей Петров: - / 3 | войсковые жители - сын Петра [3]
09 | Ремез Анна Петрова: - / 9 | войсковые жители - дочь Петра [3]
10 | Ремез Пелагея Калинина: - / 21 | войсковые жители - жена Дмитрия [4]
11 | Ремез Пелагея Дмитриева: - / 2 месяца | войсковые жители - дочь Дмитрия [4]
12 | Ремез Анна Григориева: - / 18 | войсковые жители - жена Федора [5]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество слободы Талов с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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