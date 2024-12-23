Ремез Анна Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Ремез Анна Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1899
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 225
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена Федора [5]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 175об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 225
01 | Ремез Иван Афанасиев: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Ремез Марья Павлова: 44 / 57 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ремез Петр Иванов: 17 / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ремез Дмитрий Иванов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ремез Федор Иванов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ремез Павел Иванов: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Ремез Евдокия Емелиянова: 16 / 29 | войсковые жители - жена Петра [3]
08 | Ремез Андрей Петров: - / 3 | войсковые жители - сын Петра [3]
09 | Ремез Анна Петрова: - / 9 | войсковые жители - дочь Петра [3]
10 | Ремез Пелагея Калинина: - / 21 | войсковые жители - жена Дмитрия [4]
11 | Ремез Пелагея Дмитриева: - / 2 месяца | войсковые жители - дочь Дмитрия [4]
12 | Ремез Анна Григориева: - / 18 | войсковые жители - жена Федора [5]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество слободы Талов с войсковых жителей
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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