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Марченко Марья Романова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Марченко Марья Романова
Пол
жен
Номер записи
1887
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
224
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь главы [1]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 175
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 224
01 | Марченко Роман Федоров: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Марченко Параскева Алексеева: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Марченко Марфа Федорова: - / 36 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Марченко Емелиян Романов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Марченко Евдокия Романова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Марченко Акилина Романова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Марченко Дарья Романова: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Марченко Марья Романова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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