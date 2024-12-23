Гужвенко Никифор Никитин
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Гужвенко Никифор Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1860
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 222
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1788
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 174
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 222
01 | Гужвенко Никифор Никитин: 29 / - | войсковые жители - глава
02 | Гужвенко Стефанида Степанова: 28 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гужвенко Данило Никифоров: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гужвенко Роман Никифоров: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Гужвенко Иван Никифоров: 2 недели / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Гужвенко Параскева Никифорова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Гужвенко Настасия Никифорова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Гужвенко Куприян Никифоров: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Гужвенко Евфимия Кондратова: - / 20 | войсковые жители - жена Данило [3]
10 | Гужвенко Ирина Данилова: - / 1 | войсковые жители - дочь Данило [3]
11 | Гужвиха Анна Осипова: 60 / - | войсковые жители - мать главы [1]
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Гужва
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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