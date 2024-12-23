Сахненко Евфросиния Николаева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Сахненко Евфросиния Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1859
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 221
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Трофима [6]
- Откуда прибыл
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 173об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 221
01 | Сахненко Никифор Максимов: 54 / - | войсковые жители - глава
02 | Сахненко Устина Алексеева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сахненко Степан Никифоров: 30 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сахненко Пелагея Никифорова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Сахненко Марфа Гаврилова: 30 / - | войсковые жители - жена Степана [3]
06 | Сахненко Трофим Степанов: 10 / 23 | войсковые жители - сын Степана [3]
07 | Сахненко Василий Степанов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Степана [3]
08 | Сахненко Филип Степанов: полугоду / - | войсковые жители - сын Степана [3]
09 | Сахненко Евфросиния Николаева: - / 22 | войсковые жители - жена Трофима [6]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество сего хутора с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС не удалось выявить девичью фамилию (в данной РС не указана в семье отца). Возможно, Сурган или Стоногова
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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