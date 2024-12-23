Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Евдокия
Пол
жен
Номер записи
1850
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
220
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы приемушная [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 173об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 220
01 | Калюжной Пантелимон Ильин: 33 / - | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Марья Иванова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Евдокия: 2 / - | войсковые жители - дочь главы приемушная [1]
Дополнительная информация в записи
Коя ныне находится в слободе Смаглеевке при матери своей
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.