Евдокия
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Евдокия
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1850
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 220
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь главы приемушная [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 173об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 220
01 | Калюжной Пантелимон Ильин: 33 / - | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Марья Иванова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Евдокия: 2 / - | войсковые жители - дочь главы приемушная [1]
- Дополнительная информация в записи
- Коя ныне находится в слободе Смаглеевке при матери своей
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.