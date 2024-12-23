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Калюжной Пантелимон Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калюжной Пантелимон Ильин
Пол
муж
Номер записи
1848
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
220
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1749
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 173
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 220
01 | Калюжной Пантелимон Ильин: 33 / - | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Марья Иванова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Евдокия: 2 / - | войсковые жители - дочь главы приемушная [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии - Калюжный или Колюжный (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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