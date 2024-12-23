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Бугаенко Матвей Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бугаенко Матвей Василиев
Пол
муж
Номер записи
1844
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
219
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 173
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 219
01 | Бугаенко Василий Павлов: 33 / 46 | войсковые жители - глава
02 | Бугаенко Варвара Петрова: 35 / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бугаенко Никита Василиев: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бугаенко Яков Василиев: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бугаенко Дарья Василиева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Бугаенко Тетияна Василиева: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Бугаенко Марья Василиева: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Бугаенко Матвей Василиев: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Бугаенко Мотрена Василиева: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Бугаенко Марфа Аврамова: - / 23 | войсковые жители - жена Никиты [3]
11 | Бугаенко Евдокия Никитина: - / 3 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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