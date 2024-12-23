Бугаенко Яков Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Бугаенко Яков Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1840
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 219
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- полугоду
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 172об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 219
01 | Бугаенко Василий Павлов: 33 / 46 | войсковые жители - глава
02 | Бугаенко Варвара Петрова: 35 / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бугаенко Никита Василиев: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бугаенко Яков Василиев: полугоду / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бугаенко Дарья Василиева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Бугаенко Тетияна Василиева: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Бугаенко Марья Василиева: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Бугаенко Матвей Василиев: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Бугаенко Мотрена Василиева: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Бугаенко Марфа Аврамова: - / 23 | войсковые жители - жена Никиты [3]
11 | Бугаенко Евдокия Никитина: - / 3 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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