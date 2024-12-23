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Калюжна Агафия Павлова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калюжна Агафия Павлова
Пол
жен
Номер записи
1826
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
218
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 172
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 218
01 | Калюжной Павел Ильин: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Васса Кондратова: 45 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калюжной Фома Павлов: 23 / 36 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калюжной Андрей Павлов: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калюжной Игнат Павлов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Калюжна Агафия Павлова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Калюжна Анна Иванова: 24 / 37 | войсковые жители - жена Фомы [3]
08 | Калюжной Яков Фомин: 5 / 18 | войсковые жители - сын Фомы [3]
09 | Калюжной Федор Фомин: - / 10 | войсковые жители - сын Фомы [3]
10 | Калюжной Данило Фомин: - / 7 | войсковые жители - сын Фомы [3]
11 | Калюжна Пелагея Фомина: - / 8 | войсковые жители - дочь Фомы [3]
12 | Калюжна Мотрена Фомина: - / 6 | войсковые жители - дочь Фомы [3]
13 | Калюжна Улияна Фомина: - / 3 месяца | войсковые жители - дочь Фомы [3]
14 | Калюжна Варвара Емелиянова: - / 25 | войсковые жители - жена Андрея [4]
15 | Калюжна Анна Василиева: - / 22 | войсковые жители - жена Игната [5]
16 | Калюжной Захарий Игнатов: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Игната [5]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Талы за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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