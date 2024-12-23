Калюжна Васса Кондратова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Калюжна Васса Кондратова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1822
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 218
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1786
- Год рождения вычисленный
- 1737
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 172
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 218
01 | Калюжной Павел Ильин: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Калюжна Васса Кондратова: 45 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калюжной Фома Павлов: 23 / 36 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калюжной Андрей Павлов: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калюжной Игнат Павлов: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Калюжна Агафия Павлова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Калюжна Анна Иванова: 24 / 37 | войсковые жители - жена Фомы [3]
08 | Калюжной Яков Фомин: 5 / 18 | войсковые жители - сын Фомы [3]
09 | Калюжной Федор Фомин: - / 10 | войсковые жители - сын Фомы [3]
10 | Калюжной Данило Фомин: - / 7 | войсковые жители - сын Фомы [3]
11 | Калюжна Пелагея Фомина: - / 8 | войсковые жители - дочь Фомы [3]
12 | Калюжна Мотрена Фомина: - / 6 | войсковые жители - дочь Фомы [3]
13 | Калюжна Улияна Фомина: - / 3 месяца | войсковые жители - дочь Фомы [3]
14 | Калюжна Варвара Емелиянова: - / 25 | войсковые жители - жена Андрея [4]
15 | Калюжна Анна Василиева: - / 22 | войсковые жители - жена Игната [5]
16 | Калюжной Захарий Игнатов: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Игната [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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