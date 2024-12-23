Браташев Филип Никитин
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Браташев Филип Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1787
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 216
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- брат Григория [2]
- Возраст по прошлой РС
- 21
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1761
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 170
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 216
01 | Браташна Марья Никитина: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Браташев Григорий Никитин: 33 / 46 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Браташев Яков Никитин: 32 / 45 | войсковые жители - брат Григория [2]
04 | Браташев Гаврило Никитин: 23 / - | войсковые жители - брат Григория [2]
05 | Браташев Филип Никитин: 21 / - | войсковые жители - брат Григория [2]
06 | Браташева София Максимова: 33 / 46 | войсковые жители - жена Григория [2]
07 | Браташев Прокофий Григориев: 14 / - | войсковые жители - сын Григория [2]
08 | Браташев Яков Григориев: 6 / 19 | войсковые жители - сын Григория [2]
09 | Браташева Евфимия Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь Григория [2]
10 | Браташева Марья Григориева: - / 7 | войсковые жители - дочь Григория [2]
11 | Браташева Анна Федорова: 30 / 43 | войсковые жители - жена Якова [3]
12 | Браташева Елена Яковлева: 12 / - | войсковые жители - дочь Якова [3]
13 | Браташева Пелагея Яковлева: 10 / - | войсковые жители - дочь Якова [3]
14 | Браташева Пелагея Яковлева: 8 / - | войсковые жители - дочь Якова [3]
15 | Браташева Акилина Яковлева: 6 / 19 | войсковые жители - дочь Якова [3]
16 | Браташева Пелагея Яковлева: 4 / - | войсковые жители - дочь Якова [3]
17 | Браташев Иван Яковлев: - / 12 | войсковые жители - сын Якова [3]
18 | Браташев Евфрем Яковлев: - / 10 | войсковые жители - сын Якова [3]
19 | Браташева Наталия Яковлева: - / 7 | войсковые жители - дочь Якова [3]
20 | Браташева Марфа Федорова: 23 / - | войсковые жители - жена Гаврило [4]
21 | Браташев Егор Гаврилов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Гаврило [4]
22 | Браташева Настасия Гаврилова: 4 / - | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
23 | Браташева Марья Гаврилова: - / 12 | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
24 | Браташева Елена Гаврилова: - / 9 | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
25 | Браташева Анна Гаврилова: - / 7 | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
26 | Браташева Улияна Гаврилова: - / 5 | войсковые жители - дочь Гаврило [4]
27 | Браташева Домникия Семенова: 20 / - | войсковые жители - жена Филипа [5]
28 | Браташев Антон Филипов: 1 / 14 | войсковые жители - сын Филипа [5]
29 | Браташев Николай Филипов: - / 12 | войсковые жители - сын Филипа [5]
30 | Браташева Феодосия Филипова: - / 10 | войсковые жители - дочь Филипа [5]
31 | Браташева Марфа Сидорова: - / 19 | войсковые жители - жена Якова меншаго [8]
32 | Браташев Никита Яковлев: - / 2 месяца | войсковые жители - сын Якова меншаго [8]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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