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Леиба Христина Фомина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Леиба Христина Фомина
Пол
жен
Номер записи
1782
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
215
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
жена Бориса [7]
Откуда прибыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Скнарин
Место события
х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 170
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 215
01 | Леиба Петр Корнеев: 60 / - | войсковые жители - глава
02 | Леиба Мотрена Федорова: 58 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Леиба Григорий Петров: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Леиба Илия Петров: 20 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Леиба Анна Петрова: 27 / 40 | войсковые жители - жена Григория [3]
06 | Леиба Яким Григориев: 7 / 20 | войсковые жители - сын Григория [3]
07 | Леиба Борис Григориев: 4 / 17 | войсковые жители - сын Григория [3]
08 | Леиба Артем Григориев: 2 / 15 | войсковые жители - сын Григория [3]
09 | Леиба Никифор Григориев: 1 неделя / 14 | войсковые жители - сын Григория [3]
10 | Леиба Настасия Григориева: 9 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
11 | Леиба Пелагея Григориева: 5 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
12 | Леиба Иван Григориев: - / 4 | войсковые жители - сын Григория [3]
13 | Леиба Агафия Григориева: - / 7 | войсковые жители - дочь Григория [3]
14 | Леиба Мотрена Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь Григория [3]
15 | Леиба Мотрена Никитина: 18 / - | войсковые жители - жена Илии [4]
16 | Леиба Акилина Саввина: - / 19 | войсковые жители - жена Якима [6]
17 | Леиба Григорий Якимов: - / 2 | войсковые жители - сын Якима [6]
18 | Леиба Христина Фомина: - / 17 | войсковые жители - жена Бориса [7]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество слободы Костянтиновки с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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