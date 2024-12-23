Леиба Христина Фомина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Леиба Христина Фомина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1782
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 215
- Номер в семье/дворе
- 18
- Родственная связь
- жена Бориса [7]
- Откуда прибыл
- сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- взята замуж
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Скнарин
- Место события
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 170
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 215
01 | Леиба Петр Корнеев: 60 / - | войсковые жители - глава
02 | Леиба Мотрена Федорова: 58 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Леиба Григорий Петров: 28 / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Леиба Илия Петров: 20 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Леиба Анна Петрова: 27 / 40 | войсковые жители - жена Григория [3]
06 | Леиба Яким Григориев: 7 / 20 | войсковые жители - сын Григория [3]
07 | Леиба Борис Григориев: 4 / 17 | войсковые жители - сын Григория [3]
08 | Леиба Артем Григориев: 2 / 15 | войсковые жители - сын Григория [3]
09 | Леиба Никифор Григориев: 1 неделя / 14 | войсковые жители - сын Григория [3]
10 | Леиба Настасия Григориева: 9 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
11 | Леиба Пелагея Григориева: 5 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
12 | Леиба Иван Григориев: - / 4 | войсковые жители - сын Григория [3]
13 | Леиба Агафия Григориева: - / 7 | войсковые жители - дочь Григория [3]
14 | Леиба Мотрена Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь Григория [3]
15 | Леиба Мотрена Никитина: 18 / - | войсковые жители - жена Илии [4]
16 | Леиба Акилина Саввина: - / 19 | войсковые жители - жена Якима [6]
17 | Леиба Григорий Якимов: - / 2 | войсковые жители - сын Якима [6]
18 | Леиба Христина Фомина: - / 17 | войсковые жители - жена Бориса [7]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество слободы Костянтиновки с войсковых жителей
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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