Грицаенков Артем Матвеев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Грицаенков Артем Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1762
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 213
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 166
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 213
01 | Грицаенков Артем Матвеев: - / 16 | войсковые жители - глава
02 | Грицаенков Дмитрий Матвеев: - / 12 | войсковые жители - брат главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Холост. Оной Грицаенко перешел сюда на жительство и по повиновении земского суда причислен слободы Костянтиновси из войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Грицаенко
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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