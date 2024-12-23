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Чаиченко Максим Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Чаиченко Максим Василиев
Пол
муж
Номер записи
1759
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
212
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 166
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 212
01 | Чаиченко Василий Емелиянов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Чаиченко Евдокия Михаилова: - / 25 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чаиченко Максим Василиев: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чаиченко Захарий Василиев: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Чаиченко Дмитрий Василиев: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Пречислен нижнею расправою из слободы Костянтиновки войсковой житель
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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