Чаиченко Максим Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Чаиченко Максим Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1759
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 212
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 166
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 212
01 | Чаиченко Василий Емелиянов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Чаиченко Евдокия Михаилова: - / 25 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чаиченко Максим Василиев: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чаиченко Захарий Василиев: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Чаиченко Дмитрий Василиев: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Пречислен нижнею расправою из слободы Костянтиновки войсковой житель
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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