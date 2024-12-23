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Полуляхов Марко Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Полуляхов Марко Василиев
Пол
муж
Номер записи
1756
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
211
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат главы [1]
Откуда прибыл
сл. Новая Калитва, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 165об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 211
01 | Полуляхов Евфим Василиев: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Полуляхова Марина Герасимова: - / 24 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Полуляхов Кондрат Евфимов: - / 3 недели | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Полуляхова Евфросиния Евфимова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Полуляхов Марко Василиев: - / 15 | войсковые жители - брат главы [1]
Дополнительная информация в записи
Пречислен нижнею расправою из слободы Новой Калитвы войсковой житель
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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