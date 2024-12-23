Мошенской Федор Наумов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Мошенской Федор Наумов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1733
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 208
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- брат главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Год поступления
- 1795
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 165
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 208
01 | Мошенской Федор Наумов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Мошенска Домникия Иванова: - / 31 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Мошенской Тимофей Федоров: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Мошенска Анна Федорова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Мошенской Федор Наумов: - / 25 | войсковые жители - брат главы [1]
06 | Мошенска Мелания Никитина: - / 22 | войсковые жители - жена Федора меншого [5]
07 | Мошенска Варвара Федорова: - / 4 | войсковые жители - дочь Федора меншого [5]
08 | Мошенска Наталия Федорова: - / 3 | войсковые жители - дочь Федора меншого [5]
09 | Мошенска Вера Григориева: - / 65 | войсковые жители - мать главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Федор меншой. Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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