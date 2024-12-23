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Мошенска Анна Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Мошенска Анна Федорова
Пол
жен
Номер записи
1732
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
208
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 165
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 208
01 | Мошенской Федор Наумов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Мошенска Домникия Иванова: - / 31 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Мошенской Тимофей Федоров: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Мошенска Анна Федорова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Мошенской Федор Наумов: - / 25 | войсковые жители - брат главы [1]
06 | Мошенска Мелания Никитина: - / 22 | войсковые жители - жена Федора меншого [5]
07 | Мошенска Варвара Федорова: - / 4 | войсковые жители - дочь Федора меншого [5]
08 | Мошенска Наталия Федорова: - / 3 | войсковые жители - дочь Федора меншого [5]
09 | Мошенска Вера Григориева: - / 65 | войсковые жители - мать главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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