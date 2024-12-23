Дуда Кирило Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуда Кирило Макаров

Дуда Кирило Макаров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Дуда Кирило Макаров
Пол
муж
Номер записи
1725
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
207
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 164об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 207
01 | Дуда Макар Федоров: - / 50 | войсковые жители - глава
02 | Дуда Феодосия Гаврилова: - / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Дуда Карп Макаров: - / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Дуда Артем Макаров: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Дуда Кирило Макаров: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Дуда Анна Макарова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Дуда Ирина Яковлева: - / 23 | войсковые жители - жена Карпа [3]
08 | Дуда Максим Карпов: - / 8 | войсковые жители - сын Карпа [3]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.