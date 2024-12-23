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Кодацка Варвара Матвеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кодацка Варвара Матвеева
Пол
жен
Номер записи
1701
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
204
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
х. Бугаев, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1735
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 164
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 204
01 | Кодацкой Фома Семенов: - / 70 | войсковые жители - глава
02 | Кодацка Варвара Матвеева: - / 60 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кодацкой Макар Фомин: - / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кодацкой Василий Фомин: - / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кодацка Варвара Пантелимонова: - / 30 | войсковые жители - жена Макара [3]
06 | Кодацкой Григорий Макаров: - / 3 | войсковые жители - сын Макара [3]
07 | Кодацка Мотрена Макарова: - / 6 | войсковые жители - дочь Макара [3]
08 | Кодацка Мелания Яковлева: - / 20 | войсковые жители - жена Василия [4]
09 | Кодацкой Данило Василиев: - / 1 | войсковые жители - сын Василия [4]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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