Мандала Домникия Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Мандала Домникия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1699
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 203
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Год поступления
- 1795
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 164
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 203
01 | Мандала Иван Никитин: - / 37 | войсковые жители - глава
02 | Мандала Ирина Степанова: - / 27 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Мандала Антон Иванов: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Мандала Параскева Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Мандала Анна Иванова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Мандала Домникия Иванова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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