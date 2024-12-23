Матвеенко Архип Герасимов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Матвеенко Архип Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1687
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 201
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Год поступления
- 1795
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 4 месяца
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 163об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 201
01 | Матвеенко Герасим Григориев: - / 45 | войсковые жители - глава
02 | Матвеенко Евдокия Евфимова: - / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Матвеенко Архип Герасимов: - / 4 месяца | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Матвеенко Варвара Герасимова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.