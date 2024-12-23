Матвеенко Герасим Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеенко Герасим Григориев

Матвеенко Герасим Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Матвеенко Герасим Григориев
Пол
муж
Номер записи
1685
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
201
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1750
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 163
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 201
01 | Матвеенко Герасим Григориев: - / 45 | войсковые жители - глава
02 | Матвеенко Евдокия Евфимова: - / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Матвеенко Архип Герасимов: - / 4 месяца | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Матвеенко Варвара Герасимова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Матвеенко (из Книги Памяти Кантемировского района)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.