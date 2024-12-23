Руденко Устина Алексеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Руденко Устина Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1678
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 199
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Алексея [5]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Год поступления
- 1795
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- полугоду
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 163
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 199
01 | Руденко Андрей Трофимов: - / 27 | войсковые жители - глава
02 | Руденко Евфимия Иванова: - / 25 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Руденко Аким Андреев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Руденко Наталия Андреева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Руденко Алексей Трофимов: - / 25 | войсковые жители - брат главы [1]
06 | Руденко Мартин Трофимов: - / 12 | войсковые жители - брат главы [1]
07 | Руденко Марина Кузмина: - / 25 | войсковые жители - жена Алексея [5]
08 | Руденко Роман Алексеев: - / 3 | войсковые жители - сын Алексея [5]
09 | Руденко Устина Алексеева: - / полугоду | войсковые жители - дочь Алексея [5]
- Дополнительная информация в записи
- Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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