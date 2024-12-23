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Башлаева Марья Николаева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Башлаева Марья Николаева
Пол
жен
Номер записи
1651
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
195
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Год поступления
1783
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 162
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 195
01 | Башлаев Николай Никитин: - / 34 | войсковые жители - глава
02 | Башлаева Домникия Данилова: - / 31 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Башлаев Михаило Николаев: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Башлаева Елена Николаева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Башлаева Марья Николаева: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оные Башлаевы причислены в казенное ведомство в 1783 году нижнею расправою по отобрании от помещика сотника Куколевского
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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