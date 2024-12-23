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Башлаева Мелания Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Башлаева Мелания Василиева
Пол
жен
Номер записи
1645
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
194
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Ивана [4]
Год поступления
1783
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 162
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 194
01 | Башлаев Никита Петров: - / 78 | войсковые жители - глава
02 | Башлаева Стефанида Василиева: - / 76 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Башлаев Прокофий Никитин: - / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Башлаев Иван Никитин: - / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Башлаева Ксения Никитина: - / 23 | войсковые жители - жена Прокофия [3]
06 | Башлаева Мелания Василиева: - / 21 | войсковые жители - жена Ивана [4]
07 | Башлаев Иван Иванов: - / 1 | войсковые жители - сын Ивана [4]
Дополнительная информация в записи
Оные Башлаевы причислены в казенное ведомство в 1783 году нижнею расправою по отобрании от помещика сотника Куколевского
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Кудинова (отличается год рождения; из хутора Голой)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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