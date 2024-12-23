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Бутенко Иван Евфимов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бутенко Иван Евфимов
Пол
муж
Номер записи
1637
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
193
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
смена жительства
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 161об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 193
01 | Бутенко Евфим Григориев: - / 33 | войсковые жители - глава
02 | Бутенко Христина Матвеева: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бутенко Прокофий Евфимов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бутенко Николай Евфимов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бутенко Иван Евфимов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Бутенко Петр Евфимов: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Бутенко Устина Евфимова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешел на жительство со слободы Смаглеевки войсковой житель
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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