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Стеценко Агафия Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Стеценко Агафия Григориева
Пол
жен
Номер записи
1629
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
192
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 161об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 192
01 | Стеценко Михаило Степанов: 41 / - | войсковые жители - глава
02 | Стеценко Агафия Григориева: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Стеценко Евдокия Михаилова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Стеценко Катерина Михаилова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Стеценко Наталия Михаилова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сего хутора
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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