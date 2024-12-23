Даценко Дарья Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Даценко Дарья Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1627
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 191
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 161
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 191
01 | Даценко Григорий Прокофиев: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Даценко Устина Петрова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Даценко Семен Григориев: 16 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Даценко Петр Григориев: 11 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Даценко Евдокия Григориева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Даценко Дарья Григориева: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
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