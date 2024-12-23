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Даценко Семен Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Даценко Семен Григориев
Пол
муж
Номер записи
1624
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
191
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 161
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 191
01 | Даценко Григорий Прокофиев: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Даценко Устина Петрова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Даценко Семен Григориев: 16 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Даценко Петр Григориев: 11 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Даценко Евдокия Григориева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Даценко Дарья Григориева: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Вдова Устина Даценкова перешла на жительство в слободу Смаглеевку в разсуждении общего владения землею где в сказке показана
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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