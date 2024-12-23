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Даценко Григорий Прокофиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Даценко Григорий Прокофиев
Пол
муж
Номер записи
1622
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
191
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1792
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 161
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 191
01 | Даценко Григорий Прокофиев: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Даценко Устина Петрова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Даценко Семен Григориев: 16 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Даценко Петр Григориев: 11 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Даценко Евдокия Григориева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Даценко Дарья Григориева: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Пушкаренко перешел на жительство в слободу Талы в разсуждении общего владения землею где и в сказках показан быть должен
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Доценко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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