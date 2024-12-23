Пушкаренко Семен Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Пушкаренко Семен Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1617
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 189
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Ивана [3]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 160об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 189
01 | Пушкаренко Михаило Дмитриев: 61 / - | войсковые жители - глава
02 | Пушкаренко София Назариева: 60 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Пушкаренко Иван Михаилов: 28 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пушкаренко Алексей Михаилов: 26 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Пушкаренко Марья Степанова: 25 / - | войсковые жители - жена Ивана [3]
06 | Пушкаренко Семен Иванов: 8 / - | войсковые жители - сын Ивана [3]
07 | Пушкаренко Осип Иванов: 2 / - | войсковые жители - сын Ивана [3]
08 | Пушкаренко Дарья Иванова: 6 / - | войсковые жители - дочь Ивана [3]
09 | Пушкаренко Катерина Емелиянова: 26 / - | войсковые жители - жена Алексея [4]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Пушкаренко перешел на жительство в слободу Смаглеевку в разсуждении общего владения землею и там в сказке показан будет
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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