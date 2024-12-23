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Кудинова Мелания Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кудинова Мелания Василиева
Пол
жен
Номер записи
1601
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
188
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 160
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 188
01 | Кудинов Василий Иванов: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Кудинова Евгения Герасимова: 44 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кудинов Никита Василиев: 23 / 36 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кудинов Данило Василиев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кудинов Митрофан Василиев: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Кудинова Мелания Василиева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Кудинова Агафия Иванова: 22 / 35 | войсковые жители - жена Никиты [3]
08 | Кудинов Тимофей Никитин: 10 месяцев / 14 | войсковые жители - сын Никиты [3]
09 | Кудинова Марья Никитина: 3 / 16 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
10 | Кудинова Евдокия Никитина: - / 12 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
11 | Кудинова Васса Никитина: - / 1 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
12 | Кудинова Марья Наумова: 17 / 30 | войсковые жители - жена Данила [4]
13 | Кудинова Марина Данилова: - / 7 | войсковые жители - дочь Данила [4]
14 | Кудинова Улияна Данилова: - / 2 | войсковые жители - дочь Данила [4]
15 | Кудинова Христина Лазорева: - / 20 | войсковые жители - жена Митрофана [5]
16 | Кудинов Парфентий Митрофанов: - / 1 | войсковые жители - сын Митрофана [5]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сего хутора за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Башлаева (отличается год рождения; не указано, откуда взята замуж)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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