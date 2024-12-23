Кудинова Мелания Василиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кудинова Мелания Василиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1601
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 188
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 160
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 188
01 | Кудинов Василий Иванов: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Кудинова Евгения Герасимова: 44 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кудинов Никита Василиев: 23 / 36 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кудинов Данило Василиев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кудинов Митрофан Василиев: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Кудинова Мелания Василиева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Кудинова Агафия Иванова: 22 / 35 | войсковые жители - жена Никиты [3]
08 | Кудинов Тимофей Никитин: 10 месяцев / 14 | войсковые жители - сын Никиты [3]
09 | Кудинова Марья Никитина: 3 / 16 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
10 | Кудинова Евдокия Никитина: - / 12 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
11 | Кудинова Васса Никитина: - / 1 | войсковые жители - дочь Никиты [3]
12 | Кудинова Марья Наумова: 17 / 30 | войсковые жители - жена Данила [4]
13 | Кудинова Марина Данилова: - / 7 | войсковые жители - дочь Данила [4]
14 | Кудинова Улияна Данилова: - / 2 | войсковые жители - дочь Данила [4]
15 | Кудинова Христина Лазорева: - / 20 | войсковые жители - жена Митрофана [5]
16 | Кудинов Парфентий Митрофанов: - / 1 | войсковые жители - сын Митрофана [5]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сего хутора за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Башлаева (отличается год рождения; не указано, откуда взята замуж)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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