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Вовченко Мотрена Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Вовченко Мотрена Петрова
Пол
жен
Номер записи
1594
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
187
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 160
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 187
01 | Вовченко Петр Семенов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Вовченко Катерина Никитина: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Вовченко Федор Петров: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Вовченко Михаило Петров: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Вовченко Мотрена Петрова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Вовченко Евдокия Петрова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сего хутора за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Даценкова (отличается место, куда выдана замуж)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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