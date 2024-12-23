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Вовченко Михаило Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Вовченко Михаило Петров
Пол
муж
Номер записи
1593
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
187
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1788
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 160
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 187
01 | Вовченко Петр Семенов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Вовченко Катерина Никитина: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Вовченко Федор Петров: 10 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Вовченко Михаило Петров: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Вовченко Мотрена Петрова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Вовченко Евдокия Петрова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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