Сопляк Петр Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопляк Петр Леонтиев

Сопляк Петр Леонтиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сопляк Петр Леонтиев
Пол
муж
Номер записи
1580
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
186
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 159об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 186
01 | Сопляк Петр Леонтиев: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Сопляк Пелагея Федорова: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сопляк Андрей Петров: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сопляк Михаило Петров: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Сопляк Федор Петров: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Сопляк Евгения Петрова: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Сопляк Варвара Петрова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Сопляк Фекла Иванова: - / 21 | войсковые жители - жена Андрея [3]
09 | Сопляк Анна Андреева: - / 2 | войсковые жители - дочь Андрея [3]
10 | Сопляк Агафия Андреева: - / 2 месяца | войсковые жители - дочь Андрея [3]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Сопляков
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.