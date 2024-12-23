Калкова Анна Павлова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Калкова Анна Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1576
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 185
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 159
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 185
01 | Калков Павел Никифоров: 28 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Калкова Анна Ильина: 28 / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калков Яков Павлов: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калков Леонтий Павлов: 10 месяцев / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калкова Анна Павлова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Калкова Марья Павлова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Калкова Настасия Павлова: - / полугоду | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Калкова Дарья Семенова: - / 16 | войсковые жители - жена Якова [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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