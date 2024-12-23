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Калков Яков Павлов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калков Яков Павлов
Пол
муж
Номер записи
1574
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
185
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 159
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 185
01 | Калков Павел Никифоров: 28 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Калкова Анна Ильина: 28 / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калков Яков Павлов: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калков Леонтий Павлов: 10 месяцев / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Калкова Анна Павлова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Калкова Марья Павлова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Калкова Настасия Павлова: - / полугоду | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Калкова Дарья Семенова: - / 16 | войсковые жители - жена Якова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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