Калкова Марья Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Калкова Марья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1564
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 184
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Кондрата [3]
- Возраст по прошлой РС
- 30
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1790
- Год рождения вычисленный
- 1752
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 158об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 184
01 | Калков Никифор Лукьянов: 81 / - | войсковые жители - глава
02 | Калкова Анна Пантелимонова: 80 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калков Кондрат Никифоров: 31 / 44 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калкова Марья Иванова: 30 / - | войсковые жители - жена Кондрата [3]
05 | Калкова Устина Алексеева: - / 42 | войсковые жители - жена Кондрата вторая [3]
06 | Калков Борис Кондратов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Кондрата [3]
07 | Калков Андрей Кондратов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Кондрата [3]
08 | Калкова Марина Кондратова: 10 / - | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
09 | Калкова Тетияна Кондратова: 1 месяц / - | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
10 | Калкова Ирина Кондратова: - / 12 | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
11 | Калкова Елена Кондратова: - / 11 | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
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