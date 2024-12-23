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Лимарева Анна Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лимарева Анна Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1543
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
182
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 158
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 182
01 | Лимарев Яков Филипов: 23 / 36 | войсковые жители - глава
02 | Лимарева Мелания Филипова: 20 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лимарева Феодосия Андреева: - / 33 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Лимарев Степан Яковлев: 10 месяцев / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Лимарева Параскева Яковлева: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лимарев Никифор Яковлев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Лимарев Григорий Яковлев: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Лимарев Василий Яковлев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Лимарева Тетияна Яковлева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Лимарева Мотрена Яковлева: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Лимарева Анна Яковлева: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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