Лимарева Феодосия Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Лимарева Феодосия Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1535
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 182
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена главы вторая [1]
- Откуда прибыл
- сл. Курячевка, Беловодская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 157об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 182
01 | Лимарев Яков Филипов: 23 / 36 | войсковые жители - глава
02 | Лимарева Мелания Филипова: 20 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лимарева Феодосия Андреева: - / 33 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Лимарев Степан Яковлев: 10 месяцев / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Лимарева Параскева Яковлева: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лимарев Никифор Яковлев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Лимарев Григорий Яковлев: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Лимарев Василий Яковлев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Лимарева Тетияна Яковлева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Лимарева Мотрена Яковлева: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Лимарева Анна Яковлева: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество Беловодской округи в слободе Курячевки с економических малоросиян
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.