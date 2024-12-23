Лимарев Прокофий Семенов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Лимарев Прокофий Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1529
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 181
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Семена [4]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 157об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 181
01 | Лимарев Филип Корнеев: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Лимарева Евдокия Саввина: 42 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лимарева Пелагея Корнеева: - / 51 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Лимарев Семен Филипов: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Лимарева Марья Филипова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лимарева Дарья Яковлева: - / 24 | войсковые жители - жена Семена [4]
07 | Лимарев Прокофий Семенов: - / 3 | войсковые жители - сын Семена [4]
08 | Лимарева Мотрена Семенова: - / 5 | войсковые жители - дочь Семена [4]
09 | Лимарева Параскева Семенова: - / полугоду | войсковые жители - дочь Семена [4]
10 | Лимарева Настасия Семенова: - / полугоду | войсковые жители - дочь Семена [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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