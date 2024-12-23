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Лимарева Евдокия Саввина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лимарева Евдокия Саввина
Пол
жен
Номер записи
1524
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
181
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1740
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 157
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 181
01 | Лимарев Филип Корнеев: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Лимарева Евдокия Саввина: 42 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лимарева Пелагея Корнеева: - / 51 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Лимарев Семен Филипов: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Лимарева Марья Филипова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лимарева Дарья Яковлева: - / 24 | войсковые жители - жена Семена [4]
07 | Лимарев Прокофий Семенов: - / 3 | войсковые жители - сын Семена [4]
08 | Лимарева Мотрена Семенова: - / 5 | войсковые жители - дочь Семена [4]
09 | Лимарева Параскева Семенова: - / полугоду | войсковые жители - дочь Семена [4]
10 | Лимарева Настасия Семенова: - / полугоду | войсковые жители - дочь Семена [4]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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