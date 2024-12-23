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Воронин Федор Димидов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Воронин Федор Димидов
Пол
муж
Номер записи
1521
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
180
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 157
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 180
01 | Воронин Федор Димидов: 29 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Воронина Параскева Осипова: 28 / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Воронин (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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