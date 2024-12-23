Сахненкова Агафия Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Сахненкова Агафия Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1512
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 179
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Афанасия вторая [1]
- Откуда прибыл
- сл. Михайловка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- взята замуж
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1750
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 156об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 179
01 | Сахненкова Тетияна Ильина: 65 / 78 | войсковые жители - глава
02 | Сахненков Афанасий Назариев: 36 / 49 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Сахненков Лукьян Назариев: 29 / 42 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сахненкова Тетияна Иванова: 35 / - | войсковые жители - жена Афанасия [1]
05 | Сахненкова Агафия Семенова: - / 45 | войсковые жители - жена Афанасия вторая [1]
06 | Сахненкова Устина Онуфриева: 25 / 38 | войсковые жители - жена Лукьяна [3]
07 | Сахненков Игнат Лукьянов: 3 / 16 | войсковые жители - сын Лукьяна [3]
08 | Сахненков Фома Лукьянов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын Лукьяна [3]
09 | Сахненков Федор Лукьянов: - / 7 | войсковые жители - сын Лукьяна [3]
10 | Сахненков Филип Лукьянов: - / 1 | войсковые жители - сын Лукьяна [3]
11 | Сахненкова Катерина Лукьянова: - / 10 | войсковые жители - дочь Лукьяна [3]
12 | Сахненко Федор Данилов: 7 / 20 | войсковые жители - внук главы [1]
13 | Сахненко Иван Данилов: 3 / 16 | войсковые жители - внук главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Михайловке помещицы Тевяшовой с подданных малоросиан
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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