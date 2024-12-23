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Сахненкова Тетияна Ильина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сахненкова Тетияна Ильина
Пол
жен
Номер записи
1508
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
179
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
65
Возраст по текущей РС
78
Год рождения вычисленный
1717
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 156об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 179
01 | Сахненкова Тетияна Ильина: 65 / 78 | войсковые жители - глава
02 | Сахненков Афанасий Назариев: 36 / 49 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Сахненков Лукьян Назариев: 29 / 42 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сахненкова Тетияна Иванова: 35 / - | войсковые жители - жена Афанасия [1]
05 | Сахненкова Агафия Семенова: - / 45 | войсковые жители - жена Афанасия вторая [1]
06 | Сахненкова Устина Онуфриева: 25 / 38 | войсковые жители - жена Лукьяна [3]
07 | Сахненков Игнат Лукьянов: 3 / 16 | войсковые жители - сын Лукьяна [3]
08 | Сахненков Фома Лукьянов: полугоду / 14 | войсковые жители - сын Лукьяна [3]
09 | Сахненков Федор Лукьянов: - / 7 | войсковые жители - сын Лукьяна [3]
10 | Сахненков Филип Лукьянов: - / 1 | войсковые жители - сын Лукьяна [3]
11 | Сахненкова Катерина Лукьянова: - / 10 | войсковые жители - дочь Лукьяна [3]
12 | Сахненко Федор Данилов: 7 / 20 | войсковые жители - внук главы [1]
13 | Сахненко Иван Данилов: 3 / 16 | войсковые жители - внук главы [1]
Дополнительная информация в записи
Вдова. Старинная сего хутора
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Сахненко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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